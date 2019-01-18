2019-01-18T13:11:57+03:00
Общество

Шебекинец умыкнул у своих коллег в раздевалке два телефона и банковские карты

Мобильники мужчина успел продать, а карточками успешно расплачивался в магазинах
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С заявлениями в шебекинский отдел полиции пришли сразу три работника одной из местных организаций. Они сообщили, что из раздевалки на работе пропали их личные вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. По предварительным данным, обворовал мужчин их 34-летний коллега, ранее судимый за имущественные преступления.

Придя на работу, он заметил, что в раздевалке один из отсеков шкафа открыт. Вытащив из него чужой мобильник, мужчина не остановился. Подручными средствами он вскрыл еще два отсека, также похитив из них телефон и банковские карты. Общий ущерб, причиненный злоумышленником, оценили в сумму около 25 тысяч рублей.

- Подозреваемый пояснил правоохранителям, что мобильники он продал. Полицейским удалось установить личности покупателей. В настоящее время похищенные телефоны изъяты и в скором времени будут возвращены законным владельцам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Поскольку карты оказались оборудованными чипами бесконтактной оплаты, подозреваемый беспрепятственно расплачивался ими в супермаркетах областного центра. В общей сложности мужчина успел потратить 18 тысяч рублей.

Сейчас дознанием и следствием в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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