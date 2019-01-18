2019-01-18T09:27:27+03:00
Общество

Госавтоинспекция предупредила белгородцев о внесении изменений в схему движения во время крещенских купаний

В региональном Управлении ГИБДД рассказали, как подъехать к Кринице в Шопино
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

Традиционные крещенские купания начнутся в ночь с 18 на 19 января после вечерней службы. Одно из самых популярных мест у белгородцев – источник «Криница», расположенный в селе Шопино Яковлевского района. Сотрудники ГИБДД предупреждают жителей региона, что в схему движения на этом участке будут внесены изменения, и просят следовать указаниям автоинспекторов.

- С 20 часов 18 января односторонний въезд к купели будет осуществляться со стороны поселка Северный через село Шопино, а выезд - через село Терновка в направлении федеральной автодороги М2 «Крым», - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники ГИБДД также проследят за безопасностью дорожного движения на участках, прилегающих к храмам, и будут дежурить на подъездах к специально оборудованным к Крещению купелям на территории всей области. В отведенных для массовых купаний местах, помимо полицейских, дежурят сотрудники МЧС и «скорой». В случае если кому-то потребуется помощь, они будут готовы ее оказать. Окунаться в необорудованных местах небезопасно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки
Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу
Пограничники Белгорода задержали крупную партию грецких орехов
Шебекинец умыкнул у своих коллег в раздевалке два телефона и банковские карты
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Белгороде в январе расцвела сирень
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В Шебекино грабитель ударил пенсионера бутылкой по голове и забрал у него деньги и телефон
Два жителя Белгородской области ответят за убийство и попытку сжечь тело приятеля
Белгород зажжет огни концерта «Парад звезд 80-х»
В Белгородской области вынесли приговор женщине, убившей своих внуков
В Белгороде на зимнем фестивале ГТО разыграют 3 пары беговых лыж
Белгородские пограничники задержали прицеп с 4 тоннами мясной продукции
В Белгородской области энергетики на выполнение ремонтной программы направят 389 миллионов рублей
В Белгороде полицейские нашли у пассажира такси револьвер и коробку патронов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Под Белгородом водитель «Рено» не пропустил «скорую помощь» - от удара спецавтомобиль перевернулся
Белгородец выплатил 228 тысяч в счет компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП
У жительницы Белгорода в раздевалке бассейна похитили больше 80 тысяч рублей
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
Белгородец, не уплативший административный штраф, отправится на «штрафные» работы