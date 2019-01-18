Госавтоинспекция предупредила белгородцев о внесении изменений в схему движения во время крещенских купаний

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-18T09:27:27+03:00

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Традиционные крещенские купания начнутся в ночь с 18 на 19 января после вечерней службы. Одно из самых популярных мест у белгородцев – источник «Криница», расположенный в селе Шопино Яковлевского района. Сотрудники ГИБДД предупреждают жителей региона, что в схему движения на этом участке будут внесены изменения, и просят следовать указаниям автоинспекторов.

- С 20 часов 18 января односторонний въезд к купели будет осуществляться со стороны поселка Северный через село Шопино, а выезд - через село Терновка в направлении федеральной автодороги М2 «Крым», - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД также проследят за безопасностью дорожного движения на участках, прилегающих к храмам, и будут дежурить на подъездах к специально оборудованным к Крещению купелям на территории всей области. В отведенных для массовых купаний местах, помимо полицейских, дежурят сотрудники МЧС и «скорой». В случае если кому-то потребуется помощь, они будут готовы ее оказать. Окунаться в необорудованных местах небезопасно.