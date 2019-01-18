2019-01-18T11:13:44+03:00
Общество

В Шебекино грабитель ударил пенсионера бутылкой по голове и забрал у него деньги и телефон

Полицейский установили подозреваемого и задержали его
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Ограбление произошло на днях в городе Шебекино. По предварительным данным, 80-летний пенсионер познакомился возле магазина с 36-летним мужчиной. Они решили вместе выпить. Между разгоряченными алкоголем приятелями вспыхнул конфликт. Молодой мужчина потребовал у пенсионера деньги. Получив отказ, он ударил пожилого оппонента бутылкой по голове, вытащил у него из карманов три тысячи рублей и телефон, после чего скрылся.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признался стражам порядка, что похищенные деньги потратил, а телефон пенсионера отдал своему брату. Похищенный мобильник изъят и вскоре будет возвращен законному владельцу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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