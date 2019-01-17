Белгород зажжет огни концерта «Парад звезд 80-х»

СЕГОДНЯ 19:11 2019-01-17T19:19:03+03:00

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Концерт «Парад звезд 80-х» состоится 10 марта в ДК «Энергомаш». Хиты всех времени и народов, такие как «Снимся мне деревня», «У беды глаза зеленые»» «Живи, родник», «Моя адрес – Советский Союз» и многие другие белгородцы и гости города услышал в исполнении солистов (именно солистов, а не клавишников и гитаристов) настоящих, «золотых» составов известных ретро-коллективов.

Все солисты будут петь только вживую! Впервые участие в проекте принимает легенда, любимец миллионов, заслуженный артист России, Сергей Беликов (экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Веселые ребята», «Аракс»).

Сергей Беликов вместе с экс-солистом ВИА «Синяя птица» Евгением Войновым, с экс-солистом ВИА «Песняры» Анатолием Кашепаровым, экс-солистом ВИА «Поющие сердца», «Голубые гитары», «Доктор Ватсон» Владимиром Куклиным 10 марта обещает «взорвать» Белгород.