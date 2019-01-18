СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-18T09:46:23+03:00

Два жителя Белгородской области ответят за убийство и попытку сжечь тело приятеля. Фото: "КП" Архив

В поселке Северный ссора между хозяином квартиры и одним из его приятелем закончилась поножовщиной и попыткой поджечь тело убитого

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Преступление было совершено в поселке Северный в апреле 2018 года. Обвиняемые и их приятель распивали спиртное. Между 41-летним хозяином квартиры и его 42-летним гостем возникла ссора, в ходе которой в ход пошел нож. Чтобы скрыть следы преступления хозяин уговорил второго приятеля помочь ему избавиться от тела, которое они подожгли.

Вместе злоумышленники упаковали тело в полиэтилен, выбросили с балкона, а затем перенесли под соседний балкон. После этого хозяин квартиры облил тело горючим веществом и попытался сжечь.

Следствие собрало достаточное количество доказательств по делу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.