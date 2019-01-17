2019-01-17T18:08:03+03:00
Общество

В Белгородской области вынесли приговор женщине, убившей своих внуков

43-летняя жительница Валуек под воздействием алкоголя приняла их за бесов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области вынесли приговор женщине, убившей своих внуков.В Белгородской области вынесли приговор женщине, убившей своих внуков.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области вынесен приговор 43-летней жительнице Валуек, которая обвинялась в убийстве своей трехлетней внучки. Со вторым внуком расправился сожитель женщины. Оба находились в состоянии сильного опьянения и приняли детей за бесов.

Преступление было совершено в начале 2018 года. Женщина находилась в изрядном подпитии, когда напала на спящую трехлетнюю внучку и жестоко ее избила. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

В это же время 49-летний сожитель валуйчанки расправился со вторым ребенком - пятилетним внуком. Он под воздействием галлюцинаций задушил ребенка, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд определил наказание обвиняемой – 16 лет колонии общего режима. После того, как отбудет срок, она будет ограничена в свободе еще на год. Суд также обязал бабушку-убийцу выплатить моральный вред в сумме двух миллионов рублей.

Напомним, что 49-летний сожитель женщины накануне был признан психически невменяемым. На момент совершения преступления он не осознавал, что делал. Мужчину отправили на принудительное лечение.

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