В Белгороде на зимнем фестивале ГТО разыграют 3 пары беговых лыж

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-17T17:17:09+03:00

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет 20 января в парке Победы

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В Белгороде 20 января в парке Победы пройдет зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в нем смогут все желающие в возрасте от 6 лет. Один из сюрпризов фестиваля – розыгрыш 3 пар беговых лыж среди участников.

Определена площадка фестиваля - пространство между сценой в парке Победы и гипермаркетом «Лента». Для того чтобы выполнение нормативов пошло в зачет, необходимо получить медицинский допуск и пройти регистрацию на сайте комплекса ГТО.

С 8.30 можно будет пройти регистрацию, чтобы получить уникальный идентификационный номер. Зарядку перед соревнованиями проведет гиревик, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России, Европы и мира Сергей Меркулин.

Директор Центра организационно-методического обеспечения ГТО Дмитрий Мунтян подчеркнул, что «в программу фестиваля войдут мастер-классы, где расскажут, как развить силовые и скоростные качества, улучшить свою физическую форму и спортивные результаты».

Обязательные испытания – это прыжки в длину, отжимания, упражнения на гибкость (наклоны) и пресс. Запланированы и нормативы по выбору: кросс по пересечённой местности (1, 3 и 5 км), спортивный туризм (установка палатки, укладка рюкзака, розжиг костра, преодоление препятствий, ориентирование на местности), скандинавская ходьба.

В 15.00 стартует квест по спортивному ориентированию, а затем белгородцев пригласят на мастер-класс по лыжным гонкам.

Несмотря на то, что все испытания будут проходить на улице, белгородцы не замерзнут. Переодеться, подготовиться к очередному этапу можно будет в отапливаемой палатке.

Отметим, что чем больше будет пройдено испытаний, тем выше шанс выиграть комплект беговых лыж. На каждом этапе испытаний участник получит по одному талончику. Все талоны будут загружены в барабан, который раскрутят и определят, кому достанется главный приз.