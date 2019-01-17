В Белгородской области энергетики на выполнение ремонтной программы направят 389 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-17T15:19:37+03:00

Программа технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса направлена на обеспечение бесперебойной работы энергооборудования в осенне-зимний период 2019-2020 годов

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К предстоящему осенне-зимнему периоду подготовят 2 209 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 728 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ, от древесной и кустарниковой поросли расчистить 439 га в пределах охранных зон ЛЭП.

Ремонт оборудования запланирован на 158 подстанциях 35-110 кВ, в их числе ПС «Южная», питающая район Харьковской горы в Белгороде, ПС «Старый Оскол-1», обеспечивающая электроснабжение 7 жилых микрорайонов Старого Оскола, «Грайворон», «Красногвардейское,» «Белый Плес» в Вейделевском и ПС «Западная» в Губкинском районе. В планах – текущий ремонт силовых трансформаторов, капитальный ремонт ячеек, выключателей и разъединителей. На подстанции 110 кВ «Красногвардейское» запланирована замена 6 высоковольтных вводов устаревших конструкций на современные.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Капитальный ремонт ЛЭП намечен на 26 ВЛ 35-110 кВ, в числе которых ВЛ 110 кВ «Новый Оскол - Серебрянка» протяженностью 26,8 км, ВЛ 110 кВ «Коньшино - Голофеевка» (47,1 км), ВЛ 110 кВ «Фрунзенская - Майская» (24,9 км), ВЛ 35 кВ «Оросительная - Уразово с отпайкой на с/з Уразово» (61,9 км), ВЛ 35 кВ «Красногвардейское - Раздорное» (27,1 км). Ремонт ВЛ производится с заменой опор, изоляторов и расчисткой трасс ЛЭП.

В текущем году порядка 75% объема планируется выполнить хозспособом, без привлечения подрядных организаций. В частности, силами персонала Белгородэнерго будут отремонтированы все 100% линий и трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.