Под Белгородом водитель «Рено» не пропустил «скорую помощь» - от удара спецавтомобиль перевернулся

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-17T13:21:31+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 января около 11 часов дня на пересечении автодорог «Крым - Комсомольский - Красиво» и «Бессоновка - Орловка» в Белгородской районе. По предварительным данным, 25-летний водитель «Рено Сандеро» не выполнил требования знака «Уступить дорогу» и не пропустил автомобиль «УАЗ», принадлежащий лечебному учреждению. От удара «скорая» перевернулась на бок. Пассажиров в ней не было. В ДТП получил травмы водитель спецавтомобиля. Его доставили в медицинское учреждение.

- Водитель автомобиля «Рено Сандеро» и пассажир автомобиля «УАЗ» не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы обеспечивают объезд места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.