Белгородские пограничники задержали прицеп с 4 тоннами мясной продукции

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-17T16:02:49+03:00

В непосредственной близости от государственной границы были задержаны два гражданина России с мясом сомнительного производства и качества

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В Валуйском районе, неподалеку от села Долгое, 14 января 2019 года белгородские пограничники задержали трактор, в прицепе которого было обнаружено свыше 4 тонн мясной продукции сомнительного производства и качества. Управлял трактором гражданин России 1961 года рождения, с ним находился пассажир, также гражданин РФ 1982 года рождения.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчины оказались жителями села Долгое. На мясную продукцию у них не было никаких сопроводительных документов, она была без маркировки. Со слов задержанных граждан, мясная продукция была перемещена с территории Украины.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Мясную продукцию изъяли и направили для дальнейшей экспертизы, которая должна установить уровень качества перемещенной продукции, ее опасность для жизни и здоровья граждан.