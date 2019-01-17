Белгородские пограничники задержали прицеп с 4 тоннами мясной продукции
В Валуйском районе, неподалеку от села Долгое, 14 января 2019 года белгородские пограничники задержали трактор, в прицепе которого было обнаружено свыше 4 тонн мясной продукции сомнительного производства и качества. Управлял трактором гражданин России 1961 года рождения, с ним находился пассажир, также гражданин РФ 1982 года рождения.
Фото пресс-службы Пограничного управления.
Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчины оказались жителями села Долгое. На мясную продукцию у них не было никаких сопроводительных документов, она была без маркировки. Со слов задержанных граждан, мясная продукция была перемещена с территории Украины.
Фото пресс-службы Пограничного управления.
Мясную продукцию изъяли и направили для дальнейшей экспертизы, которая должна установить уровень качества перемещенной продукции, ее опасность для жизни и здоровья граждан.