В Белгороде полицейские нашли у пассажира такси револьвер и коробку патронов
Вечером 14 января инспекторы ДПС остановили на одной из улиц областного центра такси, водитель которого нарушил правила. Во время общения с ним полицейские обратили внимание на пассажира. 32-летний мужчина заметно занервничал и попытался что-то спрятать между сидениями. В итоге полицейские обнаружили у него пистолет и коробку патронов.
Сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу. В итоге у пассажира изъяли сигнальный револьвер «Baikal MP 313», переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм, а также 62 патрона калибра 5,6 мм и один патрон калибра 9 мм. Ранее не судимого мужчину доставили для дальнейшего разбирательства в полицию.
Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщает, что в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.