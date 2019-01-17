В Белгороде полицейские нашли у пассажира такси револьвер и коробку патронов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-17T14:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 14 января инспекторы ДПС остановили на одной из улиц областного центра такси, водитель которого нарушил правила. Во время общения с ним полицейские обратили внимание на пассажира. 32-летний мужчина заметно занервничал и попытался что-то спрятать между сидениями. В итоге полицейские обнаружили у него пистолет и коробку патронов.

Сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу. В итоге у пассажира изъяли сигнальный револьвер «Baikal MP 313», переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм, а также 62 патрона калибра 5,6 мм и один патрон калибра 9 мм. Ранее не судимого мужчину доставили для дальнейшего разбирательства в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщает, что в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.