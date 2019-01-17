2019-01-17T12:01:12+03:00
Общество

Белгородец выплатил 228 тысяч в счет компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП

В гонке на скорость пассажирка его автомобиля была сильно травмирована
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото: пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Житель поселка Красная Яруга, по вине которого пассажирка его автомобиля получила тяжелые телесные повреждения, выплатил ей 228 тысяч рублей морального вреда. ДТП произошло во время гонки на скорость. Как было установлено во время суда, белгородец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и его машина столкнулась с припаркованным автомобилем

Отделом судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве на выезд за пределы России, а также наложил арест на его автотранспорт.

При этом денежные средства в счет погашения задолженности, когда должник официально работал, удерживались с заработной платы. Незначительные суммы, списывались также с его расчетного счета.

Кроме этого, виновник ДТП самостоятельно перечислял денежные средства потерпевшей. Явившись на прием к судебному приставу-исполнителю, должник предоставил копии платежных документов, подтверждающие возмещение вреда в полном объеме, а также оплатил исполнительский сбор в размере 15 960 рублей. Дело закрыто.

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