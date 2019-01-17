Белгородец, не уплативший административный штраф, отправится на «штрафные» работы

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-17T09:39:27+03:00

При этом житель Яковлевского района еще и заплатит 20 тысяч рублей

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Нарушитель, житель села Калинино Яковлевского района, самовольно занял лесной участок, который находился в федеральной собственности. По факту нарушения был составлен протокол и вынесено постановление управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области о привлечении правонарушителя к административной ответственности по ст.7.9 КоАП РФ к административному наказанию в виде штрафа в сумме 20 000 рублей. Но штраф в срок не был уплачен. И теперь белгородец будет отрабатывать 20 часов обязательных работ. Штраф также должен быть оплачен.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вину правонарушитель признал полностью, пояснив, что не оплатил штраф, потому что не было денежных средств.

В связи с неоплатой административного штрафа в установленный законом срок, в декабре 2018 года управлением лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области в отношении указанного гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлено для рассмотрения в мировой суд.

Но судья, учитывая отсутствие у нарушителя источника дохода, счет наказание чрезмерно суровым. Взамен мировой судья судебного участка №2 Яковлевского района вынес постановление о признании жителя села Калинино виновным в совершении административного правонарушения, и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 20 (двадцать) часов.