2019-01-17T08:47:47+03:00
Общество

В Белгородской области участковый поймал мелкого воришку

Парню, промышлявшему кражами товара в магазинах, грозит уголовное наказание
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В яковлевский отдел полиции обратились сотрудники супермаркета. Они не досчитались товара на сумму около 800 рублей. Участковый уполномоченный выяснил причины недостачи. Оказалось, что один из посетителей незаметно вынес из магазина две банки шампуня, спрятав их под курткой.

Полицейский задержал злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Строителя с криминальным прошлым. По предварительным данным, похищенный товар он сбыл, а вырученные с продажи деньги потратил.

Выяснилось также, что парень уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. На этот раз в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за повторное правонарушение. Рецидивисту может грозить до года лишения свободы.

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