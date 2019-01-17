2019-01-17T11:20:50+03:00
Происшествия

У жительницы Белгорода в раздевалке бассейна похитили больше 80 тысяч рублей

Деньги, предназначавшиеся для покупки шубы, вор успел потратить
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С заявлением о краже денег в полицию обратилась 39-летняя девушка. Она рассказала правоохранителям, что оставила в раздевалке бассейна сумку с деньгами. Всего в ней находилось около 75 тысяч рублей и 100 евро. С этой суммой женщина планировала отправиться за новой шубой. Однако шопингу помешал вор. Вернувшись в раздевалку, белгородка обнаружила пропажу наличности.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Предполагаемый злоумышленник – 26-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

По предварительным данным, он проник в женскую раздевалку и нашел в сумке, лежавшей в незапертом шкафчике, деньги. Со своей добычей молодчик безжалостно расправился. Похищенную наличность он попросту растратил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородец выплатил 228 тысяч в счет компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
Белгородец, не уплативший административный штраф, отправится на «штрафные» работы
В Белгородской области участковый поймал мелкого воришку
В Старом Осколе восемнадцать иностранцев присягнули на верность России
В Белгороде и в Старом Осколе уменьшилось количество квартирных краж
В Белгородской области задержали предполагаемого похитителя телефонного кабеля
Чиновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана
«Открытие» запустил сервис информирования в сети «Одноклассники»
Белгородцам придется ответить за срубленные сосны
На улицах Белгорода полицейские раздали прохожим листовки с предупреждениями о мошенниках
В Валуйском районе обворовали пекарню
Белгородский писатель стал лауреатом конкурса ФСБ в номинации «Художественная литература и журналистика»
Установлены личности 7 погибших в ДТП белгородцев и жителя соседнего региона
Банк «Открытие» упрощает процесс оформления ипотечных кредитов
Семеро белгородцев погибли в ДТП на воронежской трассе
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Белгородские судебные приставы в 2018 году выдворили из страны 361 иностранного гражданина
Водителей Белгородского региона предупреждают о гололедице
Белгородские пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом
В Валуйках полицейские поймали работника железной дороги на краже
В Белгородской области выделят 6 миллиардов рублей на капремонт и строительство соцжилья
В Старооскольском городском округе накрыли нарколабораторию по производству растительных наркотиков