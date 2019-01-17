У жительницы Белгорода в раздевалке бассейна похитили больше 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-17T11:20:50+03:00

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С заявлением о краже денег в полицию обратилась 39-летняя девушка. Она рассказала правоохранителям, что оставила в раздевалке бассейна сумку с деньгами. Всего в ней находилось около 75 тысяч рублей и 100 евро. С этой суммой женщина планировала отправиться за новой шубой. Однако шопингу помешал вор. Вернувшись в раздевалку, белгородка обнаружила пропажу наличности.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Предполагаемый злоумышленник – 26-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

По предварительным данным, он проник в женскую раздевалку и нашел в сумке, лежавшей в незапертом шкафчике, деньги. Со своей добычей молодчик безжалостно расправился. Похищенную наличность он попросту растратил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.