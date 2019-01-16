2019-01-16T16:15:32+03:00
Общество

Чиновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана

Из принесенных подарков бабушке оставили только цветы
Ирина ТАРАСОВА
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иновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана.иновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана.
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В поселке Разумное чиновники администрации, поздравляя ветеранов с праздниками, перепутали квартиры. И когда узнали, что поздравили «не ту», забрали принесенные подарки. Правда, цветы все же оставили.

Об инциденте написала правнучка ветерана в социальных сетях. Она рассказала, что как только начали поздравлять ее бабушку и назвали ее имя, выяснилось, что поздравления и подарки предназначались ее соседке из другого подъезда.

Почему имени и фамилии ветерана не оказалось в списках, объяснить позже никто не смог. Как и не захотели прокомментировать инцидент.

Правда, правнучка ветерана сообщила, что из администрации позже позвонили и извинились, а еще пообещали отметить вместе с бабушкой ее грядущее 97-летие.

Раздувать произошедшее дальше правнучка не хочет, ссылаясь на то, что бабушке достаточно извинений.

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