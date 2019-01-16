2019-01-16T15:40:52+03:00
Экономика

«Открытие» запустил сервис информирования в сети «Одноклассники»

Банк предложил клиентам сервис, где можно получать информацию обо всех операциях по счету и задать вопросы онлайн
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«Открытие» в этом отношении стал первым среди российских банков. Кроме этого, действует информирование через СМС, Viber, мессенджер социальной сети «ВКонтакте» и Push-уведомления в мобильном банке. Возможность подключиться к уведомлениям в ОК.ru будет у всех клиентов, получивших соответствующее уведомление в мессенджере. При этом при отсутствии подключения к Интернету уведомления об операциях продолжат приходить по смс.

- Мы уже давно и успешно используем социальную сеть ВКонтакте для информирования пользователей, и мы уверены, что мессенджер ОК.ru также будет пользоваться большой популярностью, - отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital ПАО Банк «ФК Открытие». – Тысячи наших клиентов используют социальные сети для общения, и для их удобства мы намерены развивать это направление, расширяя перечень доступных каналов коммуникации.

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