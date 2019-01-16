2019-01-16T17:04:52+03:00
Общество

В Белгороде и в Старом Осколе уменьшилось количество квартирных краж

Территориальные подразделения полиции подводят итоги работы за 2018 год
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В итоговых заседаниях приняли участие представители Главка областного УМВД, правоохранительных ведомств и Общественных советов. Отмечено, что в Белгороде по сравнению с 2017 годом на 23 процента сократилось количество зарегистрированных квартирных краж. На шесть процентов увеличилась раскрываемость грабежей. За год полицейские задержали 184 преступника, причастных к незаконному обороту наркотиков. Сообщается также, что в областном центре правоохранители изъяли больше 20 килограммов запрещенных веществ.

Стабильной остается обстановка и в Старооскольском городском округе. Большинство зарегистрированных преступлений относятся к категории имущественных.

- При этом отмечается сокращение отдельных видов преступлений: умышленных убийств на 40%, разбоев – на 60%, угонов автотранспорта – на 40%, на 20% краж из квартир и мошенничеств, - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

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