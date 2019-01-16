Белгородцам придется ответить за срубленные сосны

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-16T15:16:56+03:00

Два года может получить староосколец за вырубку 16 сосен

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Новогодние праздники отшумели, но для некоторых белгородцев попытка подзаработать на незаконной вырубке сосен может обернуться большими штрафами и даже лишением свободы. Так, 11 декабря 2018 года в Старооскольском городском округе был задержан гражданин, совершивший незаконную рубку на землях Озерской сельской территории 16 деревьев сосны сырорастущей. Нарушителю грозит до 2-х лет лишения свободы со штрафом до 200 тыс. руб. А также он обязан возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям в размере 67 296 руб.

Как выяснилось, целью нарушителя была дальнейшая реализация сосед в качестве новогодних елей. Установлено, что срубленные деревья были посажены в 2011 году по программе «Зеленая столица».

Отличился и житель Грайворонского района. 13 декабря 2018 года в ходе совместного патрулирования лесных насаждений мобильной группой ОКУ «Грайворонское лесничество» и сотрудниками ОМВД России по Грайворонскому району на территории села Новостроевка-Первая был установлен факт незаконной рубка 2 новогодних сосен. Сумма ущерба сосотавила 8 412 рублей.

Также 15 декабря 2018 года в ходе совместного патрулирования был задержан житель села Козинка Грайворонского района, который совершил незаконную рубку 6 новогодних сосен. Ущерб составил 26 236 рублей.

В настоящее время по всем фактам полицией рассматривается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ.