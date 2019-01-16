2019-01-16T15:16:56+03:00
Общество

Белгородцам придется ответить за срубленные сосны

Два года может получить староосколец за вырубку 16 сосен
Дарья КЛОПОВСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-службы Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото: пресс-службы Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
Изменить размер текста:

Новогодние праздники отшумели, но для некоторых белгородцев попытка подзаработать на незаконной вырубке сосен может обернуться большими штрафами и даже лишением свободы. Так, 11 декабря 2018 года в Старооскольском городском округе был задержан гражданин, совершивший незаконную рубку на землях Озерской сельской территории 16 деревьев сосны сырорастущей. Нарушителю грозит до 2-х лет лишения свободы со штрафом до 200 тыс. руб. А также он обязан возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям в размере 67 296 руб.

Как выяснилось, целью нарушителя была дальнейшая реализация сосед в качестве новогодних елей. Установлено, что срубленные деревья были посажены в 2011 году по программе «Зеленая столица».

Отличился и житель Грайворонского района. 13 декабря 2018 года в ходе совместного патрулирования лесных насаждений мобильной группой ОКУ «Грайворонское лесничество» и сотрудниками ОМВД России по Грайворонскому району на территории села Новостроевка-Первая был установлен факт незаконной рубка 2 новогодних сосен. Сумма ущерба сосотавила 8 412 рублей.

Также 15 декабря 2018 года в ходе совместного патрулирования был задержан житель села Козинка Грайворонского района, который совершил незаконную рубку 6 новогодних сосен. Ущерб составил 26 236 рублей.

В настоящее время по всем фактам полицией рассматривается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде и в Старом Осколе уменьшилось количество квартирных краж
В Белгородской области задержали предполагаемого похитителя телефонного кабеля
Чиновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана
«Открытие» запустил сервис информирования в сети «Одноклассники»
На улицах Белгорода полицейские раздали прохожим листовки с предупреждениями о мошенниках
В Валуйском районе обворовали пекарню
Белгородский писатель стал лауреатом конкурса ФСБ в номинации «Художественная литература и журналистика»
Установлены личности 7 погибших в ДТП белгородцев и жителя соседнего региона
Банк «Открытие» упрощает процесс оформления ипотечных кредитов
Семеро белгородцев погибли в ДТП на воронежской трассе
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Белгородские судебные приставы в 2018 году выдворили из страны 361 иностранного гражданина
Водителей Белгородского региона предупреждают о гололедице
Белгородские пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом
В Валуйках полицейские поймали работника железной дороги на краже
В Белгородской области выделят 6 миллиардов рублей на капремонт и строительство соцжилья
В Старооскольском городском округе накрыли нарколабораторию по производству растительных наркотиков