В Старом Осколе восемнадцать иностранцев присягнули на верность России

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-16T19:29:45+03:00

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В Старом Осколе восемнадцать иностранцев приняли присягу гражданина Российской Федерации. Сообщается, что все они прибыли в регион из стран ближнего зарубежья.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Торжественная церемония прошла в отделе по вопросам миграции УМВД. Участники поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость государства, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Полицейские поздравили новых граждан России со знаменательным событием, а также порекомендовали им использоваться для получения госуслуг Единый интернет-портал. При подаче заявления в электронном виде граждане оплачивают пошлину с 30% скидкой. К тому же, сайт позволяет сократить сроки оформления документов и не тратить время на живые очереди.