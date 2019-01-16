2019-01-16T16:42:43+03:00
Общество

В Белгородской области задержали предполагаемого похитителя телефонного кабеля

По предварительным данным, мужчина украл 480 метров провода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Преступление произошло в одном из сел Ровеньского района. Сотрудники телекоммуникационной компании заявили в полицию о краже 480 метров кабеля. Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника. Подозрения пали на сорокалетнего ранее судимого местного жителя.

По предварительным данным, мужчина при помощи подручных средств совал телефонный провод со столбов и впоследствии продал. Вырученными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению. Ущерб оценивают в сумму 4800 рублей.

- В отношении жителя Ровеньского района группой дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное за инкриминируемое ему преступление – два года лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде и в Старом Осколе уменьшилось количество квартирных краж
Чиновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана
«Открытие» запустил сервис информирования в сети «Одноклассники»
Белгородцам придется ответить за срубленные сосны
На улицах Белгорода полицейские раздали прохожим листовки с предупреждениями о мошенниках
В Валуйском районе обворовали пекарню
Белгородский писатель стал лауреатом конкурса ФСБ в номинации «Художественная литература и журналистика»
Установлены личности 7 погибших в ДТП белгородцев и жителя соседнего региона
Банк «Открытие» упрощает процесс оформления ипотечных кредитов
Семеро белгородцев погибли в ДТП на воронежской трассе
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Белгородские судебные приставы в 2018 году выдворили из страны 361 иностранного гражданина
Водителей Белгородского региона предупреждают о гололедице
Белгородские пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом
В Валуйках полицейские поймали работника железной дороги на краже
В Белгородской области выделят 6 миллиардов рублей на капремонт и строительство соцжилья
В Старооскольском городском округе накрыли нарколабораторию по производству растительных наркотиков