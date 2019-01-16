В Белгородской области задержали предполагаемого похитителя телефонного кабеля

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-16T16:42:43+03:00

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Преступление произошло в одном из сел Ровеньского района. Сотрудники телекоммуникационной компании заявили в полицию о краже 480 метров кабеля. Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника. Подозрения пали на сорокалетнего ранее судимого местного жителя.

По предварительным данным, мужчина при помощи подручных средств совал телефонный провод со столбов и впоследствии продал. Вырученными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению. Ущерб оценивают в сумму 4800 рублей.

- В отношении жителя Ровеньского района группой дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное за инкриминируемое ему преступление – два года лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.