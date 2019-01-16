2019-01-16T13:57:33+03:00
Общество

В Валуйском районе обворовали пекарню

Добычей злоумышленника стали пять мешков муки, фарш, сосиски и сыр
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже из пекарни в валуйский отдел полиции обратился 40-летний предприниматель. Он сообщил, что добычей злоумышленников стали пять мешков муки весом по 10 килограммов, 8 килограммов свиного фарша, 5 килограммов сосисок и 2 килограмма сыра.

Оперативники вычислили предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 23-летний местный житель с криминальным прошлым и его несовершеннолетний друг.

По предварительным данным, подозреваемые перелезли через ограждение, при помощи подручных средств взломали дверь и похитили продукты, которые впоследствии продали. Выручку парни потратили на алкоголь.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за кражу группой лиц с незаконным проникновением в помещение. Кроме того, 23-летнему валуйчанину инкриминируют вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Максимальное наказание, которое может грозить парням – пять лет лишения свободы.

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