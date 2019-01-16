Белгородский писатель стал лауреатом конкурса ФСБ в номинации «Художественная литература и журналистика»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-16T13:08:56+03:00

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В Культурном центре ФСБ России в конце прошлого года состоялась церемония награждения победителей конкурса за лучшее произведение литературы и искусств о деятельности органов федеральной службы безопасности в 2018 году. Белгородский писатель Сергей Мильшин удостоен 3-й премии в номинации «Художественная литература и журналистика». Сергей Геннадьевич – автор документальной повести «День всех святых» (издательство «Константа», г. Белгород).

Сюжет произведения нашего земляка основан на реальных событиях, которые произошли в первые дни Великой Отечественной войны на пограничной заставе. Командовал этой заставой уроженец села Покровка Волоконовского района Курской, а ныне Белгородской области лейтенант Кузьма Федорович Ветчинкин. Десять беспримерных героических дней застава удерживала на границе войска румыно-немецких захватчиков, за что лейтенант Ветчинкин в декабре огненного 1941 года одним из первых среди пограничников получил звание Героя Советского Союза.

Настоящая повесть, вышедшая накануне юбилея пограничной службы – еще одна дань памяти не только пограничникам, но и всем воинам Красной Армии.