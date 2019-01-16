2019-01-16T14:35:13+03:00
Общество

На улицах Белгорода полицейские раздали прохожим листовки с предупреждениями о мошенниках

За год в регионе больше тысячи человек стали жертвами телефонных и интернет-аферистов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Профилактическая акция прошла на днях возле одного из городских рынков. Участковые уполномоченные первого отдела полиции предупреждали жителей областного центра о мошенниках и вручали памятки. Особое внимание правоохранители уделяли пожилым людям. Стражи порядка отмечают, что именно эта категория граждан наиболее подвержена преступным посягательствам аферистов.

В последнее время мошенники предпочитают живому контакту с потенциальной жертвой телефонное общение. Они также активно орудуют в сети. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по данным Управления уголовного розыска за год в регионе зарегистрировано 1370 преступлений, совершенных с использованием мобильных средств связи и через Интернет.

Полицейские призывают белгородцев не верить смскам о блокировке банковских карт и несанкционированном списании денег со счета. Ни в коем случае не следуйте рекомендациям таких сообщений. Обратитесь в банк по номеру, который указан на карте.

Нельзя также переходить по ссылкам сообщений, направленных с неизвестных номеров. Продавая или покупая товар в Интернете, следует быть особенно бдительными. Отдайте предпочтение проверенным сайтам. Если покупатель или продавец просит сообщить номер карты, данные указанные на ее обратной стороне и поступивший в СМС код – это однозначно мошенник.

Полицейские предупредили жителей Белгорода о мошенниках.

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