Установлены личности 7 погибших в ДТП белгородцев и жителя соседнего региона

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-16T13:32:40+03:00

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В деле гибели 7 белгородцев и 1 жителя Воронежской области появились новые подробности. Так, уже установлено, что автомобиль Lexus, за рулем которого был водитель Василий Юмашев, ехал со значительным превышением скорости. В салоне внедорожника находился исполнительный директор Осколького электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко, который направлялся в командировку в Москву.

Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser и Kia Rio – машины загорелись, никто не выжил.

На месте погибли: 44-летний водитель «Лексуса - Лх 570» Василий Юмашев, 59-летний Александр Тищенко, 46-летний воронежец - водитель «Киа-Рио», 36-летний житель Белгородской области, управлявший «Тойотой», и его пассажиры - мужчины 29, 27, 34 и 53 лет, все жители Белгородской области.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.