Банк «Открытие» упрощает процесс оформления ипотечных кредитов

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-16T12:29:21+03:00

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Теперь для того, чтобы оформить кредит на покупку жилья, клиенту достаточно предоставить в банк всего два документа: паспорт гражданина Российской Федерации и второй документ - водительское удостоверение, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти или загранпаспорт.

Сумма кредита cоставляет от 500 000 до 15 000 000 рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 500 000 до 8 000 000 рублей для других регионов страны. Размер первоначального взноса – от 40%. При этом ставка кредитования будет увеличена на 0,5% относительно ставки в рамках выбранной программы.

- Новая опция позволит клиентам сэкономить время на сборе документов при подаче заявки на кредит, - говорит Елена Назаренко, начальник управления развития ипотечного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие». – Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать обслуживание в нашем банке максимально комфортным, сохраняя при этом привлекательные ставки по нашим ипотечным программам».