2019-01-16T12:03:58+03:00
Общество

Семеро белгородцев погибли в ДТП на воронежской трассе

В аварии, в том числе, погибли погибли управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
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Число погибших в результате массовой аварии в Воронежской области выросло до восьми человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Из них семеро - жители Белгородской области, В аварии, в том числе, погибли управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.

Напомним, ДТП случилось примерно в 15 часов 15 минут в Нижнедевицком районе на 166 км трасссы «Курск-Борисоглебск». По предварительным данным, водитель «Лексуса», двигавшегося в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными машинами. Из-за столкновения автомобили загорелись. Сначала правоохранители сообщали о трех погибших, затем о семи. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, чтобы установить обстоятельства ДТП.

На сайте компании "Металлоинвест" сообщили, что погибший Александр Тищенко в 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом заводе. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года - главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года был назначен управляющим директором компании.

Василий Юмашев работал водителем на ОЭМК с 2000 года.

В компании "Металлоинвест" рассказали, что окажут материальную помощь семьям погибших.

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