Белгородские судебные приставы в 2018 году выдворили из страны 361 иностранного гражданина
За нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации 361 иностранный гражданин принудительно выдворен за пределы страны белгородскими судебными приставами.
Из них, 123 человека в отправились на родину в Бангладеш, 57 — в Украину, 29 — в Пакистан, 41 — во Вьетнам, 20 — в Узбекистан, 18 — в Шри-Ланку, 11 — в Таджикистан, 10 — в Афганистан, 8 — в Молдову, а также в Турцию, Боснию и Герцоговину, Индию, Алжир, Нигерию и Судан. В страны дальнего и ближнего зарубежья принудительно выдворены 18 женщин.
Нарушителей в международные аэропорты Москвы и Воронежа сопровождали сотрудники специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области.
Кроме этого, белгородские судебные приставы в 2018 году оказали содействие другим территориальным органам ФССП России в препровождении 255 граждан Украины до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации