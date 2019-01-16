2019-01-16T09:57:56+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы в 2018 году выдворили из страны 361 иностранного гражданина

Все они нарушили режим пребывания в Российской Федерации
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: Пресс-служба УФССП России по Белгородской областиФото: Пресс-служба УФССП России по Белгородской области
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За нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации 361 иностранный гражданин принудительно выдворен за пределы страны белгородскими судебными приставами.

Из них, 123 человека в отправились на родину в Бангладеш, 57 — в Украину, 29 — в Пакистан, 41 — во Вьетнам, 20 — в Узбекистан, 18 — в Шри-Ланку, 11 — в Таджикистан, 10 — в Афганистан, 8 — в Молдову, а также в Турцию, Боснию и Герцоговину, Индию, Алжир, Нигерию и Судан. В страны дальнего и ближнего зарубежья принудительно выдворены 18 женщин.

Нарушителей в международные аэропорты Москвы и Воронежа сопровождали сотрудники специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области.

Кроме этого, белгородские судебные приставы в 2018 году оказали содействие другим территориальным органам ФССП России в препровождении 255 граждан Украины до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации

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