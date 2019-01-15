2019-01-15T19:09:10+03:00
Общество

Водителей Белгородского региона предупреждают о гололедице

Главное управление МЧС России по Белгородской области советует соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах
Ирина ТАРАСОВА
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На дорогах Белгорода и области - гололед.На дорогах Белгорода и области - гололед.Фото: "КП" Архив
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По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 января в регионе будет облачная с прояснениями погода. В некоторых районах области пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, главное управление МЧС России по Белгородской области советует водителям соблюдать повышенные меры предосторожности во время движения.

Водителям рекомендуется не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто при гололеде может привести к заносу. Также следует быть внимательными и пешеходам при передвижении по гололеду, чтобы не получить травму.

16 января в областном центре и области прогнозируют ночью ветер переменных направлений, днем – западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 5-10º мороза, при прояснениях до 13º мороза, днем 2-7º мороза.

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