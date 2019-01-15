2019-01-15T16:43:59+03:00
Общество

Белгородские пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом

Граждане Украины пытались провести наркотик через границу в личных вещах
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом.Белгородские пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом.Фото: "КП" Архив
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На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» 14 января в ходе совместных действий сотрудников Пограничного управления и Белгородской таможни у двух граждан Украины, 1988 и 1982 года рождения, были выявлены наркотические вещества, которые они пытались провести через границу в личных вещах.

Уроженцы Запорожской области следовали на въезд в Российскую Федерацию на автобусе марки «Сетра» по маршруту «ЗапорожьеМосква», и привлекли внимание пограничников своим неадекватным поведением. Было принято решение досмотреть вещи молодых людей, после чего и были обнаружены наркотические вещества, предположительно амфитамин.

По данному случаю, после всех проверочных мероприятий в отношении задержанных граждан будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что согласно законодательству России за контрабанду наркотических веществ, совершенной группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 лет.

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