Белгородские пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-15T16:43:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» 14 января в ходе совместных действий сотрудников Пограничного управления и Белгородской таможни у двух граждан Украины, 1988 и 1982 года рождения, были выявлены наркотические вещества, которые они пытались провести через границу в личных вещах.

Уроженцы Запорожской области следовали на въезд в Российскую Федерацию на автобусе марки «Сетра» по маршруту «Запорожье – Москва», и привлекли внимание пограничников своим неадекватным поведением. Было принято решение досмотреть вещи молодых людей, после чего и были обнаружены наркотические вещества, предположительно амфитамин.

По данному случаю, после всех проверочных мероприятий в отношении задержанных граждан будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что согласно законодательству России за контрабанду наркотических веществ, совершенной группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 лет.