В Валуйках полицейские поймали работника железной дороги на краже
Транспортная полиция Валуек задержала машиниста железнодорожно-строительной машины, который пытался вывести 650 килограммов лома черных металлов со станции Валуйки-Сортировочная.
Легковой автомобиль под управлением подозреваемого был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Валуйки и Валуйскому району и сотрудниками ЛОП на станции Валуйки Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте. При осмотре автомобиля подозреваемого в багажнике и салоне его автомобиля были однаружены детали вагона-рефрижератора.
В ходе дознания было установлено, что машинист железнодорожно-строительной машины в нерабочее время совершил тайное хищение 650 килограммов лома черных металлов при разделке вагона-рефрижератора на территории станции Валуйки-Сортировочная.
Похищенное изъято. Отделением дознания Белгородского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), в отношении 59-летнего жителя города Валуйки.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.