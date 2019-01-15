2019-01-15T16:03:18+03:00
Общество

В Валуйках полицейские поймали работника железной дороги на краже

Машинист железнодорожно-строительной машины подозревается в хищении 650 килограммов лома черных металлов со станции Валуйки-Сортировочная
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.Фото: пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
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Транспортная полиция Валуек задержала машиниста железнодорожно-строительной машины, который пытался вывести 650 килограммов лома черных металлов со станции Валуйки-Сортировочная.

Легковой автомобиль под управлением подозреваемого был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Валуйки и Валуйскому району и сотрудниками ЛОП на станции Валуйки Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте. При осмотре автомобиля подозреваемого в багажнике и салоне его автомобиля были однаружены детали вагона-рефрижератора.

В ходе дознания было установлено, что машинист железнодорожно-строительной машины в нерабочее время совершил тайное хищение 650 килограммов лома черных металлов при разделке вагона-рефрижератора на территории станции Валуйки-Сортировочная.

Похищенное изъято. Отделением дознания Белгородского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), в отношении 59-летнего жителя города Валуйки.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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