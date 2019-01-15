2019-01-15T14:19:14+03:00
Общество

В Белгородской области выделят 6 миллиардов рублей на капремонт и строительство соцжилья

Из этих средств 295 человек из числа детей-сирот будут обеспечены жильем
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В Белгородской области выделено 6 миллиардов рублей на капремонт и строительство соцжилья.В Белгородской области выделено 6 миллиардов рублей на капремонт и строительство соцжилья.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области на 2019 год за счет областного бюджета и федеральных субсидий планируется построить и капитально отремонтировать 94 учреждения образования, 40 учреждений здравоохранения, 20 учреждений культуры, 49 объектов водоснабжения и водоотведения, обеспечить жильем 295 человек из числа детей-сирот и 128 молодых семей. Всего область получит 6 миллиардов рублей.

В 2019 году в Белгородской области, согласно закону области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» продолжат реализовывать государственные программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, на комплексное обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

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