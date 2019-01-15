2019-01-15T12:38:34+03:00
Общество

В Губкине два человека отравились угарным газом

К гибели людей привела самовольная установка газового оборудования
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине два человека отравились угарным газом.В Губкине два человека отравились угарным газом.Фото: "КП" Архив
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В Губкине 14 января в одном из домов по 1-му Мельничному переулку погибли два человека. Отравление угарным газом произошло из-за самовольной установки и монтажа газового оборудования.

Оперативно прибывшая на место происшествия бригада аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» Старого Оскола, при обследовании бытового газового оборудования установила, что в доме выполнен самовольный монтаж проточного газового водонагревателя с отводом продуктов сгорания в вентиляционный канал.

Компания «Газпром газораспределение Белгород» обращает особое внимание потребителей на необходимость строгого соблюдения правил эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту.

Подчеркнем, что в соответствии с законодательством, работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только специалисты специализированных организаций.

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