2019-01-15T13:39:51+03:00
Происшествия

В Старооскольском городском округе накрыли нарколабораторию по производству растительных наркотиков

Полицейские изъяли почти 700 граммов марихуаны и 28 кустов конопли
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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При проведении оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские задержали в микрорайоне Жукова города Старый Оскол 30-летнего мужчину. Злоумышленник сбыл 27-летнему местному жителю марихуану. В свертке оказалось больше 30 граммов дурманящей травы, что является значительным размером.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Во время обыска дома у задержанного обнаружили целую нарколабораторию по производству растительных наркотиков. Правоохранители изъяли 28 кустов конопли, приспособления для ее выращивания и 691 грамм марихуаны.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Пресс-служба УМВД области сообщает, что старооскольцу инкриминируют сбыт наркотиков и культивирование запрещенных растений. Наиболее тяжкая статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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