2019-01-15T11:41:54+03:00
Происшествия

В Белгородской области в ДТП два человека погибли и двенадцать пострадали [видео]

Авария произошла в Ивнянском районе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 января около 06 часов 20 минут на трассе М2-Крым, в районе хутора Гремячий Ивнянского района. По предварительным данным, «Лада Калина» выехала на встречную полосу и лоб в лоб протаранила «Газель», принадлежащую одному из предприятий области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что водитель и пассажир «Лады» скончались на месте происшествия. Еще два пассажира легковушки, а также водитель и девять пассажиров «Газели» обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, пять пассажиров микроавтобуса уже осмотрены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Автоинспекторы обеспечивают объезд места ДТП. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП в Ивнянском районе.

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