2019-01-15T11:16:56+03:00
Общество

С 1 июня улететь в Крым можно будет без пересадок прямо из Белгорода

Летать на полуостров будут самолеты авиакомпаний «Нордавиа» и Nordwind
Ирина ТАРАСОВА
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С 1 июня улететь в Крым можно будет без пересадок прямо из Белгорода.С 1 июня улететь в Крым можно будет без пересадок прямо из Белгорода.Фото: "КП" Архив
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С 1 июня полуостров Крым станет более доступным для белгородцев. Улететь на отдых можно будет самолетами двух авиакомпаний – «Нордавиа» и Nordwind.

Несмотря на то, что летнее расписание прямых рейсов в Крым будет опубликовано позже, авиакомпания Nordwind открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы в Крым из Белгорода. Отправиться в путешествие можно будет с 1 июня. Стоимость билета с багажом в одну сторону составляет от 7 до 9 тысячи рублей. Улететь самолетами авиакомпании Nordwind можно будет два раза в неделю: по понедельникам и субботам.

Вылет из Белгорода — в 14:30. В аэропорту Симферополя самолет приземлится в 16.50.

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