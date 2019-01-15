СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-15T11:16:56+03:00

С 1 июня улететь в Крым можно будет без пересадок прямо из Белгорода. Фото: "КП" Архив

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С 1 июня полуостров Крым станет более доступным для белгородцев. Улететь на отдых можно будет самолетами двух авиакомпаний – «Нордавиа» и Nordwind.

Несмотря на то, что летнее расписание прямых рейсов в Крым будет опубликовано позже, авиакомпания Nordwind открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы в Крым из Белгорода. Отправиться в путешествие можно будет с 1 июня. Стоимость билета с багажом в одну сторону составляет от 7 до 9 тысячи рублей. Улететь самолетами авиакомпании Nordwind можно будет два раза в неделю: по понедельникам и субботам.

Вылет из Белгорода — в 14:30. В аэропорту Симферополя самолет приземлится в 16.50.