Следственный комитет Губкина не нашел состава преступления в деле отравления детей угарным газом

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-15T10:34:40+03:00

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Следственный отдел Губкина завершил проверку по факту отравления детей угарным газом в Губкинском районе. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного по п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Как было установлено в ходе проверки, в доме в селе Богословка Губкинского района проживает мать с 6-ю детьми. Пятеро из них – несовершеннолетние. Вечером 3 декабря хозяйка дома ушла на 12-часовую смену, а когда вернулась утром 4 декабря, обнаружила, что дети отравились угарным газом, и вызвала скорую помощь.

К счастью, с детьми все в порядке. Проверка установила, что случившееся стало возможным из-за собственной неосторожности находившихся в доме. Наличия признаков какого-либо состава преступления не установлено, сообщает пресс-служба ведомства.