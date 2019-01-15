2019-01-15T09:46:09+03:00
Общество

В Белгороде разыскивают пропавшую девочку и ее отца

Судебные приставы продолжают искать ребенка, который пропал в сентябре прошлого года после прогулки
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде разыскивают пропавшую девочку и ее отца.В Белгороде разыскивают пропавшую девочку и ее отца.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы УФССП России по Белгородской области продолжают розыск Елизаветы Антоновны Коротицкой 08.11.2014 года рождения, пропавшей в сентябре 2018 года. Одновременно с ней разыскивается ее отец — Антон Андреевич Коротицкий 11.06.1991 года рождения.

Напомним, что по решению суда место жительство девочки было определено с матерью. Ребенок пропал в сентябре прошлого года после того, как родители отца взяли ребенка на прогулку. После прогулки они просто не вернули девочку матери.

Розыскное дело было заведено 26 декабря 2018 года.

Ведомство просит всех граждан, располагающих сведениями о местонахождении девочки и ее отца сообщить об этом в межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств по телефону 8 951 132 27 55. Сообщить также можно в отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей УФССП России по Белгородской области по телефону 8 915 568 36 56. Анонимность гарантируется.

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