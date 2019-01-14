К празднику Крещения в Белгородском регионе подготовили 83 места для купания

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-14T18:58:51+03:00

«Это на 5 мест больше, чем в прошлом году», - отметил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов

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В Белгородском регионе в преддверии праздника Крещения Господня оборудовали 83 места для купания. «Это на 5 мест больше, чем в прошлом году, - отметил на пресс-конференции в «Интерфакте» начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

Позаботились об оборудовании мест для крещенского купания, обогрева и переодевания главы администраций городских и сельских поселений. В местах купаний будут дежурить полицейские, медики и спасатели. Всего обеспечивать безопасность людей будут 654 человека. Также наготове автомобильная техника и плавсредства, в том числе и водолазное снаряжение в количестве 6 комплектов.

На территории областного центра окунуться в крещенскую купель можно будет в районе центрального пляжа на левом и правом берегах Северского Донца.

Сергей Потапов напомнил, что тем, кто решил окунуться в день Крещения, не рекомендуется нырять вперед головой, подавать крики ложной тревоги, подъезжать к купели на автотранспорте и, конечно, строго запрещено окунаться в нетрезвом виде.

Со списком мест, где белгородцы могут окунуться в крещенскую купель, можно ознакомиться здесь.