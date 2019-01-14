В Белгородской области повеселились любители валенок

СЕГОДНЯ 16:34 2019-01-14T16:34:37+03:00

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Шумное гулянье прошло в районном центре, на территории дубовой рощи в парке «Грушки». Впервые праздник состоялся в 2015 году. С тех пор он стал еще более масштабным, но главное условие не изменилось: все гости должны прийти в валенках. Более того, самым креативным любителям этой исконно русской обуви был предназначен приз за лучшее оформление валенок в рамках конкурса «Валенки-шоу».

Программа праздника была более чем насыщенной. Работали сувенирные лавки от мастеров народных промыслов, мини-подворья сельских поселений района, где предлагалось отведать вкуснейшего угощения, а на сцене выступали творческие коллективы, добавляющие гостям отличного настроения.

Любителям активного отдыха организаторы предоставили возможность с ветерком промчаться на санях, от души поиграть в снежки и, конечно, прокатиться с горки.