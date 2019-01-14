Биометрические данные – для пользы клиентов «Открытия»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-14T14:06:33+03:00

Банк присоединился к проекту ЦБ РФ по сбору биометрии, благодаря чему можно пользоваться услугами банков и госучреждений без личного присутствия

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На первом этапе реализации проекта в офисах «Открытие» частным клиентам стала доступна услуга приема биометрических данных и регистрации в ЕСИА. Банк развернул оборудование в московских офисах, обеспечил интеграцию с Единой биометрической системой для передачи данных и провел обучение сотрудников. На втором этапе проекта в 2019 году планируется тиражировать передовое технологическое решение в региональной сети отделений банка, а также внедрить дистанционные услуги для зарегистрированных клиентов.

- Банк поддерживает развитие инноваций, позволяющих улучшить клиентский опыт и повысить доступность финансовых услуг. Биометрия – это удобный, комфортный и безопасный сервис, - подчеркнул член правления, руководитель блока управления региональной сетью ПАО Банк «ФК Открытие» Александр Пахомов.

Отделения банка «Открытие», оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.