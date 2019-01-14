2019-01-14T12:21:03+03:00
Звезды

В Белгороде откроется выставка, посвященная юбилею региона

Исторические факты о Белгородчине представят в выставочном зале «Родина»
Екатерина ПАПАКИНА
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Жителей и гостей области ожидает серия мероприятий, подготовленная БРОО «Союз потомков служилых» совместно с НИУ «БелГУ» и Институтом приграничного сотрудничества и интеграции.

Первым из них является выставка, открытие которой состоится завтра,15 января. Вниманию посетителей выставочного зала представят исторические карты территории современной Белгородчины и раритетные экспонаты.

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А 26 января там же пройдет международная конференция «Южное Порубежье XVI-XVIII вв. Анти-фейк». Мероприятие состоится в рамках проекта «ВСЕОБУЧ». Доклады, представленные общественности, посвящены периоду 1500-1800 годов и повествуют о событиях в регионах, связанных с территорией нынешней Белгородской области.

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