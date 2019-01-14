Белгородская торговая компания заплатила вместо 500 рублей 10 тысяч штрафа
Должник, одна из белгородских торговых компаний, которая была оштрафована за нарушение правил дорожного движения, вовремя не оплатила штраф в размере 500 рублей. И только после вмешательства судебных приставов штраф был уплачен, но уже в 20-кратном размере, т.е. 10 тысяч рублей. Пришлось также заплатить и исполнительский сбор.
Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета компании, а также вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении 3 единиц автотранспорта, принадлежащих должнику.
УФССП России по Белгородской области рекомендует не оставлять без внимания требования исполнительных документов даже с минимальной суммой задолженности и своевременно оплачивать долговые обязательства. В соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве» несвоевременная оплата юридическими лицами задолженности по исполнительным производством влечет за собой взыскание исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, но не менее 10 тыс. рублей.