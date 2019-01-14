Белгородцам напоминают об ответственности за порчу энергооборудования

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-14T10:54:16+03:00

За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы

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В 2018 году сотрудники Белгородэнерго зафиксировали факт расстрела злоумышленниками изоляторов на одной из ЛЭП в Губкинском районе. На месте происшествия оперативная бригада энергетиков обнаружила обрыв проводов и разрушение изоляторов в результате расстрела, предположительно, из охотничьего ружья. По словам потребителей, на опоре была замечена вспышка, после чего произошло отключение электроэнергии. Без электричества остались 5 населенных пунктов с населением 249 человек. Нанесенный филиалу ущерб оценен в 5,9 тыс. рублей.

Спустя 34 минуты поврежденный участок ВЛ был выведен в ремонт, а потребители перезапитаны по резервным схемам. Однако на полное устранение последствий аварии и восстановление нормального режима работы энергооборудования потребовалось 2 часа 13 минут. За последние 3 года в регионе выявлено 6 подобных случаев. Общее время нарушения электроснабжения потребителей составило 7,7 часа.

Энергетики напоминают о недопустимости умышленной порчи электросетевого оборудования. Такие действия приводят к аварийным отключениям электроснабжения и становятся причиной электротравматизма людей. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Важно помнить, что без электричества могут остаться дома, предприятия, организации и социальные учреждения. Кроме того, скрываясь с места преступления, вандалы подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденной ЛЭП.

Сообщить о повреждении энергооборудования можно по круглосуточному телефону прямой линии Белгородэнерго 13-50 или в ближайший район электрических сетей.