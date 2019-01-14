СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-14T11:07:55+03:00

Белгородцы выйдут на митинг против новых правил благоустройства. Фото из открытых источников.

Мэрия города согласовала время и дату проведения протестной акции горожан

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Заявку на митинг против новых правил благоустройства согласовала мэрия Белгорода. Протестная акция пройдет 20 января в 12.00 на площади у Дома офицеров. Заявку в администрацию подавали представители регионального отделения партии КПРФ.

Напомним, что согласно новым правилам, которые предлагают горожанам, существенная часть муниципальных территорий должна будет обслуживаться собственниками жилья.

Еще в конце прошлого года чиновники департамента городского хозяйства разработали проект, который расширяет прилегающие к многоквартирным (до 10 метров) и частным (до 15 метров) домам территории. Согласно пункту 13 предлагаемых правил, уборка этих территорий и их обслуживание становится обязанностью собственников жилья.

Проект бурно обсуждался в мэрии, изначально предлагалось большее количество метров и осенью прокуратура отправила его на доработку проект. Участники декабрьских публичных слушаний требовали оставить в силе прежние правила благоустройства. Но мэрия отклонила претензии, внеся в проект лишь косметические поправки.

Отметим, что в других регионах, где попытались принять аналогичные правила благоустройства, суды выступил против, признав незаконность подобных действий.