СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-14T09:07:08+03:00

Белгородский регион в день Старого Нового года вновь накроет метель. Фото: "КП" Архив

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Ночью 14 января Белгородский регион вновь местами накроет метель. Днем снег будет идти уже по всей области.

О неблагоприятных условиях предупреждают спасатели. В пресс-службе ведомства рассказали, что «метель ожидается в Белгородской области 14 января утром и днём. Порывы ветра местами могут достигать 15 м/с. Уличные термометры покажут ночью −3-8º, днём — 0-5º мороза».

При этом в МЧС России по Белгородской области посоветовали во время метели плотно закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. С балконом и подоконников советуют убрать вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Не лишним, особенно в отдаленных регионах, запастись свечами, так как возможно отключение электроэнергии. Автомобилистам спасатели советуют оставлять машины в гаражах или на закрытых стоянках. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефонам: 112 или 101.