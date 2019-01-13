2019-01-13T18:27:28+03:00
Общество

Белгородец, ставший свидетелем падения ребенка из окна многоэтажки, говорит, что прохожие пытались как-то остановить малыша

«Комсомолка» связалась с Александром Клюкиным, вторым мужчиной, который ловил 5-летнего мальчика, выпрыгнувшего из окна по улице Есенина в пятницу
Ирина ТАРАСОВА
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Александр Клюкин со своим сыном Максимом. Фото из личного архива Александра.Александр Клюкин со своим сыном Максимом. Фото из личного архива Александра.
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Трагедию удалось предотвратить двум мужчинам, которые стали свидетелями падения 5-летнего мальчика из окна многоэтажки по улице Есенина. Как рассказал «Комсомолке» Александр Клюкин, второй мужчина, который оказался рядом с Сергеем, в руки которого упал малыш, они с супругой стояли у магазина на улице и сначала не обратили внимания на крики. Первой мальчика, стоящего на подоконнике, увидела супруга Сергея. Александр говорит, что у него, когда он увидел ребенка в окне, у самого сердце в пятки ушло. Он сразу побежал в ту сторону, прохожие тоже кричали: «Мальчик, стой, никуда не иди!».

Но ребенок был в панике, кричал, что мамы, никого дома нет. У Сергея мелькнула мысль, что нужно что-то постелить на снег, за мгновение пролетело столько мыслей. И тут – малыш летит в сторону Сергея и падает ему прямо в руки. Вдвоем они упали в сугроб, но то, что Сергей успел подхватить малыша, смягчило падение с высоты.

А затем - мальчик лежит с выпученными глазами, рот открыт. Поднять его никто не решается, мало ли что он сломал. Все сбежались, стали звонить в скорую со всех телефонов. Сергей под куртку к себе укутал ребенка, Александр сорвал с себя шарф. Тут и скорая подъехала, минут за 5-7. Ребенка аккуратно положили на носилки и увезли.

Отец ребенка появился через какое-то время. Ему люди говорят, чтобы поблагодарил Сергея, что спас сына. Он, конечно, поблагодарил и говорит, что всего на несколько минут вышел из дома…

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий и сообщит о состоянии малыша. Главное - ребенок жив.

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