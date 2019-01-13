2019-01-13T16:39:54+03:00
Общество

Работающие белгородцы-пенсионеры могут получить накопительную часть пенсии в любое время

О том, как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде России
Ирина ТАРАСОВА
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Работающие белгородцы-пенсионеры могут получить накопительную часть пенсии в любое время.Работающие белгородцы-пенсионеры могут получить накопительную часть пенсии в любое время.Фото: "КП" Архив
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Накопительную часть пенсии работающие пенсионеры могут получить в любое время, рассказали в Пенсионном фонде России. Пенсионные накопления стали выплачивать с 2012 года, и формируются они у нескольких категорий граждан.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что за назначением накопительной пенсии можно обратиться в любое время после возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени. Выплату можно назначить как одновременно со страховой пенсией, так и отдельно.. При этом гражданин, у которого формировались пенсионные накопления, может обратиться с заявлением об установлении соответствующей выплаты в удобное время, если раньше он этого не делал. Является ли пенсионер работающим или нет, значения не имеет.

Накопительная часть пенсии формируется у нескольких категорий россиян: у работающих 1967 года рождения и моложе, у мужчин 1953—1966 года рождения и женщин 1957—1966 года рождения (их работодатели отчисляли соответствующие средства в 2002—2004 годах).

Такое же право имеют те граждане, которые добровольно перечисляли взносы в рамках программы софинансирования пенсий и те, кто на формирование накопительной части направил материнский капитал. Получить накопления женщины могут с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Еще один вариант — наличие 16,2 пенсионных балла и 10 лет стажа соответственно.

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