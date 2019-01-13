Полицейские Яковлевского района нашли и вернули потерянный кошелек

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-13T12:48:44+03:00

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В адрес начальника УМВД России по Белгородской области поступило благодарственное письмо от жительницы Яковлевского района, которая выразила благодарность за помощь. В своем обращении женщина рассказала, что вечером ее сын возвращался с работы на попутном автомобиле из областного центра в город Строитель. В салоне он забыл кошелёк с деньгами и банковскими картами. Полицейские нашли и вернули потерянный кошелек.

Как выяснилось, пропажу мужчина обнаружил уже дома, рассказав об этом матери. Она и обратилась за помощью в полицию. При этом женщина пишет, «даже не рассчитывала, что нам помогут в этом вопросе, понимая, что у сотрудников правоохранительных органов каждый день случается много различных ситуаций – намного серьезнее, чем потеря кошелька».