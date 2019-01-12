2019-01-12T18:19:39+03:00
Общество

Похищение трех поросят со свинокомплекса Старого Оскола сорвалось

Сотрудники полиции обнаружили животных в прицепе автомобиля «Нива»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области.
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Сообщение от сотрудников службы безопасности о том, что на одном из свинокоплексов не досчитались трех поросят, поступило во второй отдел полиции Старого Оскола. И сорвало планы похитителей, которые решили увезти животных, спрятав их в прицепе автомобиля «Нива».

Расследуя происшествие, подозреваемых задержали, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Ими оказались 37-летний работник комплекса и его 43-летний приятель, который уже был судим.

Сумма ущерба, причиненная организации, около 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Кроме того, полиция устанавливает причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, сообщают в ведомстве.

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